Palermo Misure per integrare il Piano della Mobilità per il periodo natalizio fino 8 gennaio 2023 – La proposta dei consiglieri del gruppo “Progetto Palermo”

l consigliere e capogruppo Massimo Giaconia e le consigliere Valentina Chinnici e Mariangela Di Gangi, del gruppo “Progetto Palermo”, comunicano di avere inviato una nota al sindaco Lagalla, agli assessori competenti ed al presidente dell’Amat, con la quale propongono misure per integrare il Piano della Mobilità per il periodo natalizio, fino all’8 gennaio 2023. Di seguito il testo. GG

Come è noto diverse città italiane hanno definito con la dovuta tempestività una programmazione degli interventi finalizzati a dotare il “Piano della mobilità” di quelle misure in grado di rispondere alle particolari condizioni che caratterizzano la mobilità durante il periodo natalizio.

Abbiamo appreso che comuni come quello di Roma, già nel mese di novembre u.s. abbiano programmato – in tal senso – specifiche misure, attuate dal mese di dicembre, che prevede quattro giornate (vigilia delle festività e le domeniche) di trasporto pubblico gratuito di tutte le linee di superficie (Bus e Tram), l’attivazione due linee circolari gratuite per tutto il periodo natalizio che partono dai parcheggi di interscambio e dalla stazione Termini, permettendo di raggiungere velocemente il centro ed inoltre per chi si iscrive al car sharing, sempre entro il periodo natalizio, avrà uno sconto sui futuri noleggi.

È evidente come queste misure che abbiamo pensato di proporre all’Amministrazione Comunale e all’Amat siano uno strumento che “potenzia” il sistema logistico del trasporto pubblico e incrementa – per gli utenti – la convenienza al suo utilizzo favorendo così il trasferimento del maggior numero possibile di spostamenti dall’auto privata al trasporto pubblico e alla mobilità attiva: a piedi, in bici e monopattini, condizione necessaria per “decongestionare” il traffico.

Auspichiamo che la nostra proposta trovi accoglimento da parte dell’Amministrazione Comunale e dall’Amat a partire da queste festività natalizie».

