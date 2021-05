Riapertura parziale di un tratto di via Sicilia e modifica alla viabilità. Questa la sintesi di una ordinanza emessa dall’Ufficio Mobilità nell’ambito dei lavori per la chiusura dell’anello ferroviario. Il provvedimento sarà valido fino al 30 giugno 2022.

VIA SICILIA Tratto compreso tra via Brigata Veronae viale Lazio: Riapertura dell’intera carreggiata, parzialmente nel tratto finale.

Tratto compreso tra 70 metri prima del viale Lazio e lo stesso: Chiusura della semicarreggiata di destra nel senso di marcia.

Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 sui due lati della carreggiata, prolungato del necessario per poter accedere all’ area di cantiere sul lato destro.

Tratto compreso tra l’ area di cantiere e via Brigata Verona: Sosta regolamentata in senso obliquo sul lato destro ed in senso parallelo sul lato sinistro.

All’incrocio con viale Lazio: Obbligo di svolta a destra in direzione viale Campania.

VIALE LAZIO

Tratto compreso tra l’ area cantierizzata, ove ci saranno gli accessi alla fermata ferroviaria, e l’incrocio con via Sicilia: Restringimento graduale della carreggiata mediante la collocazione di barriere del tipo new jersey, ad alta rifrangenza e con dispositivi luminosi, che obbligheranno alla svolta a destra i veicoli provenienti da via Sicilia, lato via Brigata Verona: Si posizionerà il segnale di preavviso di strettoia asimmetrica.

Tratto compreso tra via Sicilia e m. 20 dalla stessa, sul lato sinistro del senso di marcia, pressi civico 6: Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0-24.

