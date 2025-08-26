Palermo Mobilità. Chiusura circolazione tratto Paternò/Palatucci lavori fognatura

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria ha emanato una ordinanza di chiusura alla circolazione veicolare e pedonale in un tratto di via Principe di Paternò e via Giovanni Palatucci per lavori di realizzazione della fognatura della zona compresa tra la Via Castellana e il Canale di Passo di Rigano.

In particolare, i provvedimenti dell’ordinanza che sarà valida – come si legge – per 11 settimane dalla data di inizio dei lavori che dovranno avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione della stessa, prevedono la chiusura alla circolazione in via Principe di Paternò nel tratto compreso da angolo viale Regione Siciliana ad incrocio con Via Giovanni Palatucci (compreso) e via Giovanni Palatucci nel tratto compreso da incrocio con via Principe di Paternò ad angolo con Viale Regione Siciliana.

In allegato ordinanza e planimetria.

Com. Stam.