Palermo Mobilità, “Festino di Santa Rosalia allo Sperone”, emessa ordinanza

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria ha emanato un’ordinanza che dispone la limitazione temporanea della circolazione veicolare e della sosta in alcune vie per lo svolgimento della Manifestazione denominata “Festino di Santa Rosalia allo Sperone”, in programma il 22 e 23 Ottobre 2025.

Nel dettaglio, viene disposto per le giornate di martedì 22 ottobre dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e mercoledì 23 ottobre dalle ore 15:00 alle ore 21:00 (e comunque sino a cessate esigenze):

Via Sacco e Vanzetti – tratto compreso tra via Nicolò Giannotta e la via XXVII Maggio:

Chiusura al transito veicolare e istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati intero tratto;

Via XXVII Maggio – tratto compreso tra via Sperone e la via Sacco e Vanzetti:

Chiusura al transito veicolare e istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati intero tratto e comunque sino a cessate esigenze;

Ordinanza 1518 in allegato.