Palermo Mobilità. Lavori di realizzazione della chiusura dell’anello ferroviario, restringimento carreggiata di via Malaspina

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, al fine di consentire la “Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione della chiusura dell’anello ferroviario di Palermo, II Fase, tratta Politeama – Notarbartolo”, ha emesso un’ordinanza di restringimento della carreggiata di via Malaspina, angolo via Turrisi Colonna.

Il provvedimento, valido dal 10 al 16 marzo 2025 e comunque sino a cessata esigenza, istituisce in via Malaspina, nel tratto compreso tra la via Cantieri Finocchiaro e il civ. 13, il divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati 0-24 e la chiusura al transito veicolare e pedonale della porzione di carreggiata nel lato destro del senso di marcia, delimitata in rosso nella planimetria riportata nell’ordinanza, per la recinzione di un’area di cantiere.

Maggiori dettagli nell’ordinanza allegata.

Com. Stam.