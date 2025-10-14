Notizie

Palermo Mobilità. Limitazione circolazione area corso dei Mille per lavori scavo

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria ha emesso una ordinanza per la limitazione della circolazione pedonale e veicolare e della sosta in via Luigi Galvani, via Monsignor Filippo Meli e corso dei Mille per consentire lavori di scavo e-distribuzione.

Questa ordinanza sarà valida per 55 giorni 55 dalla data di inizio dei lavori che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della stessa.

Info e dettagli nella ordinanza in allegato.

1481 e-distribuzione Via Luigi Galvani Via Monsignor Filippo Meli – Corso dei MIlle – ITER 2830916 – OD ottobre 2025Download

