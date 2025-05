Palermo Mobilità. Limitazione circolazione “mezza maratona della memoria” dell’1 giugno

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria ha emanato una ordinanza (689) con “modifica ed integrazione” alla 593 del 19 maggio scorso ed inerente la limitazione temporanea “della circolazione veicolare e della sosta, in alcune vie e piazze cittadine, per svolgimento delle Manifestazioni Sportive “2° mezza maratona della memoria” del prossimo 1 giugno.

In particolare:

Dalle ore 8 del di oggi 30 maggio 20 dell’1 giugno: “istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dell’intera area (evidenziata in giallo nel grafico della ordinanza che si allega) comprendente via Giuseppe La Loggia, via Emanuele Morselli, via Mariano D’Amelio ed il tratto di via dell’Autonomia Siciliana da piazza Generale Cascino e via Ferdinando Ferri”.

Dalle ore 7 del 31 maggio alle ore 20 dell’1 giugno: “Chiusura al transito veicolare, delle via Giuseppe La Loggia, via Emanuele Morselli, via Mariano D’Amelio ed il tratto di via dell’Autonomia Siciliana da piazza Generale Cascino e via Ferdinando Ferri”.

Dalle ore 6 dell’1 giugno fino a cessata esigenza: tratti di strade da “delimitare con coni di segnalazione stradali riservate agli atleti”:

Via Plauto da Hotel Bellevue ad intersezione con via Leone direzione di marcia Sferracavallo (margine destro della carreggiata);

Via Leone (margine destro della carreggiata);

Via Emanuele Palazzotto (margine destro della carreggiata);

Via del Cedro (margine destro della carreggiata);

Via Sferracavallo da via del Cedro a via Rosario Nicoletti (margine destro della carreggiata);

Via Rosario Nicoletti direzione di marcia veicolare Sferracavallo Palermo (margine sinistro della carreggiata);

Via dell’Olimpo direzione di marcia veicolare via Venere (margine destro della carreggiata);

Viale Venere direzione di marcia veicolare via Margherita di Savoia (margine destro della carreggiata);

Via Margherita di Savoia, direzione di marcia ingresso Parco della Favorita (margine destro della carreggiata).

Chiusura al transito veicolare solo al passaggio degli atleti:

Via Sferracavallo da via del Cedro a via Rosario Nicoletti.

Piazza Simon Bolivar.

Intersezione via dell’Olimpo con viale Sandro Pertini.

Intersezione via dell’Olimpo con Via Castelforte.

Intersezione viale Venere con via Marinai Alliata.

Intersezione viale Margherita di Savoia con via Mater Dolorosa.

Chiusura al transito veicolare sino al transito dell’ultimo atleta o camminatore: Parco della Favorita, via della Favorita, via Martin Luther King da via della Favorita a piazzetta Nelson Mandela, via Anwar Sadat, via Andrea Cirrincione, via Ferdinando Ferri.

Info e dettagli nella Ordinanza allegata.