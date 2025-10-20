Palermo Mobilità, limitazione temporanea della circolazione veicolare/pedonale per lavori di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi in via Villagrazia

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria ha emanato un’ordinanza che dispone la limitazione temporanea della circolazione veicolare/pedonale per lavori di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi in via Villagrazia tratto compreso tra l’incrocio con via Barone della Scala e l’incrocio con via Altofonte, con inizio previsto per oggi ed una durata complessiva di 30 giorni e comunque sino a cessata esigenza.

Nel dettaglio, viene disposta l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0–24, ambo i lati e dell’area di cantiere nei marciapiedi interessati dal ripristino, con consequenziale creazione di percorsi pedonali protetti, in piazza Villagrazia intera piazza e via Zuppetta tratto compreso tra l’intersezione di Piazza Villagrazia e il civ 17.

I lavori oltre in orario diurno, potranno svolgersi anche in orario serale e notturno per limitare i disagi

Ordinanza 1514 in allegato.

Com. Stam.