Palermo Mobilità. Nuova regolamentazione circolazione area Archirafi – Tiro a Segno

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria ha emanato una ordinanza che determina la “nuova regolamentazione della circolazione veicolare in via Archirafi, istituzione del senso unico di marcia (nel tratto compreso tra via Tiro a Segno e via Antonio Rudinì) e istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h”.
In particolare: VIA ARCHIRAFI – tratto compreso tra via Tiro a Segno e via Antonio Rudinì:
– Istituzione del senso unico di marcia in direzione via Lincoln;
– Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0,00 – 24,00 sul lato destro del senso di marcia (lato Campus);
– Istituzione di limite di velocità 30km/h con corsia ciclabile in modalità promiscua e concorde al senso di marcia in direzione via Lincoln;
VIA ARCHIRAFI – tratto compreso tra via Antonio Rudinì e via Lincoln:
– Mantenimento del doppio senso di marcia;
– Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0,00 – 24,00 in ambo i lati della carreggiata.
– Istituzione di limite di velocità 30km/h con corsia ciclabile in modalità promiscua e concorde al senso di marcia in direzione via Lincoln.
In allegato ordinanza e mappa.
Com. Stam.