Palermo Mobilità. Nuova regolamentazione circolazione area Archirafi – Tiro a Segno

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria ha emanato una ordinanza che determina la “nuova regolamentazione della circolazione veicolare in via Archirafi, istituzione del senso unico di marcia (nel tratto compreso tra via Tiro a Segno e via Antonio Rudinì) e istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h”.

In particolare: VIA ARCHIRAFI – tratto compreso tra via Tiro a Segno e via Antonio Rudinì:

– Istituzione del senso unico di marcia in direzione via Lincoln;

– Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0,00 – 24,00 sul lato destro del senso di marcia (lato Campus);

– Istituzione di limite di velocità 30km/h con corsia ciclabile in modalità promiscua e concorde al senso di marcia in direzione via Lincoln;

VIA ARCHIRAFI – tratto compreso tra via Antonio Rudinì e via Lincoln:

– Mantenimento del doppio senso di marcia;

– Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0,00 – 24,00 in ambo i lati della carreggiata.

– Istituzione di limite di velocità 30km/h con corsia ciclabile in modalità promiscua e concorde al senso di marcia in direzione via Lincoln.

In allegato ordinanza e mappa.

Com. Stam.