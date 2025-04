Palermo Mobilità. Ordinanza limitazione circolazione zona via Villagrazia / Regione Siciliana

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria ha emanato una ordinanza per la limitazione della circolazione veicolare e pedonale nelle vie Villagrazia, Barone della Scala, Agnetta e viale Regione Siciliana, per consentire lavori di scavo da parte del personale di Amap.

Questi saranno suddivisi in quattro tratte.

TRATTO 1

Via Villagrazia – da incrocio con via Barone della Scala a incrocio viale Regione Siciliana.

TRATTO 2

Viale Regione Siciliana – da incrocio con via Villagrazia a incrocio con via Aloi.

TRATTO 3

fase 1

Via Barone della Scala – da piazzetta Barone della Scala a via Agnetta – ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA.

fase 2

Via Barone della Scala – da via Agnetta a via Villagrazia – ISTITUZIONE SU PIAZZA BARONE DELLA SCALA DEL DIVIETO DI SOSTA SU TUTTI I LATI CON RIMOZIONE COATTA 0,00 – 24,00;

TRATTO 4

Via Agnetta – dal numero civico 145 fino all’incrocio con Via Barone della Scala – IN VIA AGNETTA ALL’INCROCIO CON LA VIA SAN FRANCESCO SALES DOVRA’ ESSERE COLLOCATO APPOSITO SEGNALE DI VIETO DI ACCESSO AD ESCLUSIONE DEI RESIDENTI IN VIA AGNETTA – VIA BARONE DELLA SCALA E VIA PASQUALE

ROTONDI – PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI.

Questa ordinanza sarà valida per 70 giorni dalla data di inizio dei lavori che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della stessa.

Info e dettagli nella ordinanza che si allega.