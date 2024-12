Palermo Mobilità. Ordinanza limitazione traffico veicolare lavori manutenzione asse porto-autostrada

L’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria del Comune ha emesso ieri l’ordinanza 1453, inerente la limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare e della sosta per lavori di manutenzione straordinaria dell’asse di collegamento porto autostrada (da via Francesco Crispi allo svincolo di via Belgio).

In particolare, dall’inizio dei lavori – si legge nella ordinanza che si allega per info e dettagli – “chiusura al transito veicolare di metà carreggiata per volta di entrambe le direzioni di marcia, consentendo, la circolazione veicolare a senso unico alternato, per stralci funzionali sotto cantieri non superiori a 100 m., regolamentato da movieri con eventuale semaforo a cura e spese della Ditta esecutrice dei lavori. Istituzione del divieto di sosta 0-24, chiusura al transito veicolare di metà carreggiata consentendo, la circolazione veicolare. Periodo stimato per l’intervento per ogni singolo stralcio funzionale sotto cantieri e di circa 3 giorni lavorativi e consecutivi dalla data di inizio dei lavori.

Via SADAT tratto compreso tra via Imperatore Federico e piazza Generale Cascino

(quest’ultima esclusa);

PIAZZA GENERALE CASCINO tratto stradale di collegamento tra le Vie dell’Autonomia e Via Ammiraglio Rizzo ed il tratto compreso tra la via Sadat;

VIA MONTEPELLEGRINO tratto compreso tra la via Sadat e la Via Biagio Petrocelli.

VIA MONTEPELLEGRINO tratto compreso tra piazza Generale Cascino e area di incrocio con via dei Cantieri (compresa).