Palermo Mobilità. Potenziamento del servizio autobus per Mondello e Sferracavallo, le navette restano gratuite per i residenti

Navette gratuite per i residenti a Palermo, biglietto a 50 centesimi per i non residenti, accessi gratuiti per determinate categorie e sconti sulle linee che collegano la città alle borgate marinare di Mondello e Sferracavallo.

Sono queste le novità introdotte dall’amministrazione comunale, insieme all’Amat, per il periodo estivo che va dal 20 giugno fino al 30 settembre. Avranno il via, grazie a una delibera di Giunta comunale approvata oggi, che trasforma l’attività di trasporto delle navette in servizi di linea. Il provvedimento consente, inoltre, di aumentare sia il numero di mezzi a disposizione nelle tratte che collegano le borgate marinare, sia di ampliare gli itinerari. In particolare, saranno 4 le linee al servizio dell’utenza: linea 84 da parcheggio Galatea a Mondello Torre; linea 86 da Mondello Torre all’Addaura (via Gualtiero Caltagirone); linea 87 da Mondello Torre a Partanna (piazzetta della Serenità); linea 88 da Punta Barcarello a Punta Mare.

Potranno viaggiare gratuitamente sulle navette anche i soggetti under 12, gli over 65 e con disabilità, anche se passeggeri non residenti a Palermo. Inoltre, gli utenti che acquistano un ticket valido per una giornata in uno dei parcheggi comunali potranno viaggiare gratuitamente a bordo delle navette.

Infine, sono previste promozioni per le linee 806 e 628 che collegano la città a Mondello e Sferracavallo. Per queste tratte il biglietto Amat, dal 20 giugno al 30 settembre, costerà 1 euro se l’utente acquisterà il ticket digitale attraverso le app “MyAmat” e “PalerMobilità”.

«Quest’anno il servizio navette dell’Amat nelle borgate prevede un aumento delle vetture a disposizione dell’utenza e un ampliamento dei percorsi fino al 15 settembre. Con queste promozioni, l’obiettivo dell’amministrazione, oltre a favorire l’utilizzo del trasporto pubblico, è quello di diminuire l’impatto del traffico veicolare nelle borgate e di stimolare la fruizione dei parcheggi comunali. Spiace constatare, infine, che in questi giorni si siano alimentate sterili polemiche, ancor prima che il servizio navette per l’estate venisse definito nelle sue modalità operative che rivolgono anche un doveroso occhio di riguardo nei confronti di determinate categorie di utenti», affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alla Mobilità e ai rapporti con Amat Maurizio Carta.

«Da parte dell’Amat ci sarà il massimo impegno per garantire il servizio nelle borgate che in questo periodo sono popolate da residenti e turisti. Anche per questa stagione la linea 806 Amat garantirà la frequenza di 10 minuti, mentre sulle altre linee che collegano le altre borgate i tempi comunque non supereranno i 15 minuti. Stiamo, inoltre, lavorando ad altre convenzioni con i club nautici per continuare il progetto di fidelizzazione che ad oggi sta riscuotendo molto gradimento da parte degli utenti», afferma il presidente dell’Amat Giuseppe Mistretta.

Si segnala, infine, che sempre fino al 30 settembre entreranno in vigore i nuovi orari del parcheggio Mongibello, a Mondello. Da lunedì al giovedì, il posteggio chiuderà a mezzanotte, mentre dal venerdì alla domenica resterà aperto fino alle ore 1.30.

Com. Stam.