Palermo – Moltivolti – Dario Flaccovio | Terzo settore e Personal Social Responsibility: incontro con Cinzia Pilo a Ballarò

PALERMO. Lavorare nel sociale, ritagliando del tempo per prendersi cura dell’aspetto umano della società.

Come manager e professionisti possono realizzare ciò che sentono come loro scopo, occupandosi del benessere sociale? Prova a spiegarlo, a partire dalla sua esperienza, Cinzia Pilo, autrice per la Dario Flaccovio del libro “Personal Social Responsibility” e protagonista di un incontro sul tema, lunedì 6 marzo, alle 18, al ristorante coworking Moltivolti (via G. Mario Puglia, 21). Dialoga con l’autrice Nino Rocca, operatore culturale.

Cinzia Pilo è una manager di successo e ha una vita apparentemente perfetta, quando arriva la diagnosi che cambia tutto: suo figlio è affetto da Epidermolisi Bollosa, malattia genetica rara, dolorosa e invalidante, detta “sindrome dei bambini farfalla”. Dopo i primi momenti di smarrimento, passa all’azione. Ben presto diventa presidente dell’associazione Debra Italia e dà vita alla Fondazione Reb Onlus, dedicata alla ricerca scientifica e farmacologica. In Personal Social Responsibility l’autrice ricava dalla sua esperienza un metodo per dirigenti, manager, professionisti che vogliono rendersi utili alla società realizzando quello che sentono come il loro scopo, ma non sanno da dove cominciare.

Oltre alla Corporate Social Responsibility (CSR) c’è spazio anche per la Personal Social Responsibility, cioè l’impegno sociale che i singoli possono esprimere in parallelo al loro lavoro “ufficiale”? Pilo dà una risposta ai dubbi più comuni (uno fra tutti, “dove trovo il tempo?”) e spiega come declinare in un ambito nuovo le competenze hard e soft maturate dai manager e come è possibile metterle al servizio della comunità. Perché le persone capaci, alla guida di iniziative utili alla società, possono davvero contribuire a rendere il mondo più vivibile, equo e giusto, per tutti.

L’autore

Cinzia Pilo è una manager con oltre 20 anni di esperienza internazionale in ambito finanziario e dei pagamenti digitali. Madre di un bambino farfalla, da anni ha messo le sue competenze anche al servizio volontario in ambito sociale, della ricerca scientifica e dell’assistenza ai malati e alle loro famiglie. È presidente di Debra Italia Onlus e ha istituito la Fondazione REB.

