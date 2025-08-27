Notizie

Palermo Mondello. Ordinanza di modifica della circolazione in viale Regina Elena per “Ciavuri e Sapuri”

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo ha emanato un’ordinanza di modifica della circolazione veicolare e pedonale in viale Regina Elena, nel tratto compreso tra via Glauco e via Anadiomene, per lo svolgimento dell’evento “Ciavuri e Sapuri” nel periodo compreso tra il 28/08/2025 e il 10/09/2025.
Il provvedimento ordina quanto segue:

VIALE REGINA ELENA, tratto compreso tra la via Glauco (esclusa) e la via Anadiomene (esclusa): chiusura al transito veicolare e istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 ambo i lati;

VIA GLAUCO, tratto compreso tra via Regina Elena e via Principe di Scalea: (Inversione del senso unico di marcia vigente) istituzione del senso unico di marcia nel senso e nel tratto.

Maggiori dettagli nel file allegato.

1188 Via Regina Elena – Manifestazione Ciavuri e Sapuri 28.08.2025 al 10.09.2025Download
