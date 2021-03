“Nulla in contrario all’utilizzo dei monopattini e di tutto ciò che favorisce una mobilità ecologica e sostenibile. Anche se in questo momento il problema del traffico a Palermo andrebbe affrontato in maniera molto più articolata e complessa di come non l’abbia fatto l’assessore Catania.

Vogliamo però sapere chi ha autorizzato il posteggio dei monopattini sotto il monumento che ricorda i Caduti della prima Guerra mondiale, in piazza Vittorio Veneto. Per me si tratta di un vero e proprio affronto nei confronti della nostra storia e di un’estrema leggerezza. C’è forse qualcuno che non ha più a cuore né la storia né il presente di questa città? Ma non siamo certamente noi. Informeremo la Soprintendenza per scoprire se, come nel caso delle tensostrutture del cimitero dei Rotoli, anche in questo caso nessuna autorizzazione è stata richiesta e se era possibile piazzarli lì. Comunque chiediamo che vengano rimossi immediatamente da lì e, a questo punto, se qualcuno si degnasse di fornire al Consiglio comunale la mappatura dei posteggi dei monopattini in città sarebbe una cosa giusta”.

Lo dichiara il consigliere comunale e capogruppo della Lega a Palermo Igor Gelarda.

Com. Stam.