«La “Palermo-Montecarlo” è una competizione dal forte richiamo internazionale che per numero di equipaggi e qualità dei velisti può essere considerata la regina delle regate estive nel Mediterraneo.

L’amministrazione comunale sostiene anche questa XX edizione della regata, inserita stabilmente nel calendario delle grandi manifestazioni turistico-sportive della città, per contribuire alla crescita di Palermo come meta di riferimento per lo sport internazionale e per il turismo. Ringrazio il “Circolo della Vela”, presieduto da Agostino Randazzo, tra i tre grandi club organizzatori della competizione, per l’impegno dimostrato con velisti al via di altissimo livello. Per la città sarà anche motivo d’orgoglio ospitare alla partenza nel golfo di Mondello il “Palinuro”, nave scuola della Marina Militare, che darà ancora più prestigio alla manifestazione. Un omaggio per Palermo, il riconoscimento per la sua crescente vocazione sportiva e turistica in Italia e all’estero».

Lo dichiara l’assessore al Turismo e Sport Alessandro Anello.

