Palermo Mozione per la Pace in Ucraina

«L’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio Comunale della mozione contro la guerra e per la Pace in Ucraina è un altro bel segnale di unità e solidarietà che la nostra città di Palermo invia al popolo ucraino, dopo la lettera inviata dal Sindaco Orlando al primo cittadino della città ucraina di Mariupol.

Nel testo che abbiamo redatto a più mani, in modo trasversale, raccogliendo le sollecitazioni della Consulta della Pace del Comune, abbiamo impegnato il Sindaco, la giunta e l’amministrazione comunale “ad attivarsi presso il governo Italiano affinché vengano intraprese tutte le iniziative contro la guerra scoppiata in Ucraina, e in particolare a sostenere i pacifisti russi e tutti coloro che, pagando un prezzo altissimo, manifestano in Russia pacificamente il loro dissenso verso le scelte militari; a sostenere i pacifisti ucraini perché le loro posizioni favoriscono il dialogo e la soluzione pacifica del conflitto. ad attivare tutti i canali possibili perché, contro l’escalation militare, l’Italia, l’Europa e l’ONU svolgano un ruolo di mediazione e di pace”.

Infine abbiamo impegnato il Sindaco e l’Amministrazione “affinché vengano sostenute le iniziative della società civile e di tutte le persone di buona volontà per far sentire la voce di chi ripudia la guerra, così come recita l’articolo 11 della Costituzione Italiana“, ritenendo importantissimo sostenere anche “la voce di Papa Francesco il cui ruolo di pace è in questo momento autorevole e fondamentale per andare verso una risoluzione nonviolenta del conflitto”».

Lo dichiarano Valentina Chinnici e Massimo Giaconia del gruppo consiliare Avanti Insieme.

Com. Stam.