Palermo Murale Totò Schillaci

“A un anno dalla scomparsa di Totò Schillaci, Palermo rende omaggio a uno dei suoi figli più amati, un simbolo dello sport, dell’impegno e dell’orgoglio siciliano. La realizzazione del murale “Yume:

Un Sogno per Palermo” in via Cartagine è un gesto dal grande valore simbolico e affettivo, che va ben oltre l’arte urbana: è il segno tangibile di quanto Totò abbia lasciato un segno profondo nella storia e nel cuore della nostra comunità.

Ringrazio sinceramente la Fondazione Made in Sicily Museum per aver voluto fortemente questo progetto e per aver coinvolto in maniera corale istituzioni, aziende e cittadini. Come amministrazione, siamo orgogliosi di aver sostenuto questa iniziativa, che rappresenta solo la prima di una serie di attività che da qui alle prossime settimane celebreranno la figura di Totò Schillaci. In pieno accordo con la sua famiglia, stiamo lavorando per promuovere ulteriori eventi e progetti che ne ricordino il valore sportivo, umano e simbolico. Perché Totò merita di essere ricordato con continuità, con affetto e con quella dignità che solo i grandi riescono a trasmettere, anche dopo la loro scomparsa. Palermo non dimentica chi l’ha resa fiera nel mondo. Totò Schillaci resterà per sempre un esempio di passione, sacrificio e amore per la propria terra”.

Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla.

