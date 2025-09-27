Palermo Nasce l’Osservatorio Giovanile per l’economia. Lagalla e Forzinetti: Una cabina di regia con le nuove generazioni per costruire lavoro vero e futuro

Lagalla e Forzinetti: Una cabina di regia con le nuove generazioni per costruire lavoro vero e futuro

La Giunta comunale ha approvato oggi il Protocollo d’Intesa per l’istituzione dell’Osservatorio Giovanile per l’Imprenditorialità, un importante passo avanti per sostenere la crescita economica della città, puntando su ciò che abbiamo di più prezioso: i nostri giovani.

«Con l’istituzione dell’Osservatorio Giovanile per l’Imprenditorialità – dichiara il sindaco Roberto Lagalla – confermiamo la volontà dell’Amministrazione di dialogare stabilmente con le nuove generazioni, valorizzando il loro contributo in termini di idee, energia e visione del futuro. Un’amministrazione moderna deve essere in grado di ascoltare, misurare e agire con strumenti concreti e questo protocollo va esattamente in questa direzione».

«Abbiamo lavorato a lungo con le principali associazioni giovanili di categoria – Sicindustria Giovani Palermo, Ance Giovani Palermo, Confcommercio Giovani Palermo e Confartigianato Giovani Palermo – per costruire un organismo paritetico, permanente e operativo, in grado di monitorare i bisogni del territorio, elaborare proposte concrete, condividere buone pratiche e supportare la progettazione di nuove politiche giovanili» afferma l’assessore alle attività produttive Giuliano Forzinetti.

Il protocollo, oltre a istituire formalmente l’Osservatorio Giovanile per l’Imprenditorialità, ne definisce le funzioni e gli obiettivi: dal supporto tecnico e informativo ai giovani imprenditori, alla raccolta e analisi di dati socio-economici, fino al coordinamento con istituzioni scolastiche, universitarie e del mondo del lavoro. È prevista anche la possibilità di coinvolgere ulteriori soggetti strategici come la Camera di Commercio, i Centri per l’Impiego, enti di formazione e ricerca.

«Per la prima volta nella storia del Comune di Palermo – aggiunge Forzinetti – abbiamo dotato la città di uno strumento formale e strutturato per l’erogazione di contributi diretti alle imprese, segnando una svolta storica nelle politiche comunali per lo sviluppo economico. Questo rende ancora più necessario un confronto continuo con chi vive i processi produttivi, per valutare l’efficacia delle politiche pubbliche e correggere eventuali criticità.

Crediamo profondamente nell’importanza di condividere le scelte con le nuove generazioni, confrontandoci apertamente sui risultati delle politiche attuate e monitorando i dati statistici ed economici del territorio. Solo così potremo costruire azioni mirate, misurabili e capaci di generare sviluppo reale.

Con questo atto non lanciamo solo uno strumento consultivo, ma un metodo partecipativo: aperto, strutturato e finalizzato a creare un ecosistema imprenditoriale dinamico, accessibile e in continuo dialogo con la città.

Ringrazio tutte le associazioni che hanno creduto nel progetto e gli uffici comunali che, con impegno e visione, hanno reso possibile questo risultato. Come Assessorato alle Attività Produttive – conclude Forzinetti – ci impegniamo fin da subito a rendere operativo l’Osservatorio, offrendo alle nuove generazioni un vero spazio di confronto, crescita e opportunità».

