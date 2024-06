Palermo Navette gratuite Mondello e Sferracavallo

“Mondello e Sferracavallo sono due perle da valorizzare e promuovere e devono diventare traino per un turismo di qualità che può fare da volano per lo sviluppo della città.

Esprimiamo apprezzamento nei confronti dell’AMAT per l’avvio del servizio navetta gratuito per le borgate di Tommaso Natale, Partanna, Sferracavallo e Mondello che certamente faciliteranno gli spostamenti di cittadini e turisti, allentando il traffico veicolare. Ma per fare un salto di qualità occorre un supplemento di programmazione condivisa con il consiglio comunale e con la circoscrizione, d’intento con gli operatori economici e i residenti, a partire dai provvedimenti di regolamentazione del traffico, con l’obiettivo di rendere Mondello e Sferracavallo realmente attrattive. Un lungomare con arredi urbani, aree relax e servizi per i turisti, ma anche spazi per eventi culturali, teatrali e musicali non può e non deve essere utopia in una città che di turismo deve vivere e crescere. Nei prossimi giorni chiederemo un momento di approfondimento e confronto con l’amministrazione e gli uffici con l’obiettivo di condividere, nell’interesse della città, azioni per migliorare l’attrattività delle nostre borgate marinare in vista dell’avvio della fase cruciale della stagione estiva”.



Lo hanno dichiarato i consiglieri comunali della DC Domenico Bonanno e Viviana Raja insieme al vice presidente della VII Circoscrizione Fabio Costantino.

