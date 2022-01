Palermo Nidi e scuole dell’infanzia comunali – Marano: “rientro in classe il 10 gennaio ma necessari screening di massa”

Tutte e tutti in aula a partire dal 10 gennaio. Anche a Palermo, il rientro dopo le festività natalizie per nidi e scuole dell’infanzia comunali avverrà lunedì 10 e non venerdì 7, come era previsto dal calendario didattico 2021/2022.

Il Comune si adegua alla decisione disposta ieri, martedì 4 gennaio, dall’assessorato regionale all’Istruzione, d’intesa con il governatore Musumeci e il Dasoe, l’osservatorio epidemiologico della Regione.

«Con l’attuale quadro epidemiologico e una vertiginosa diffusione dei contagi – dichiara l’assessora alla Scuola, Giovanna Marano – il Comune è in attesa che a livello nazionale il Comitato Tecnico Scientifico prenda delle decisioni che possano escludere una ricaduta negativa in seguito alla riapertura dei servizi educativi 0-6 anni, e che possano salvaguardare la salute dei bambini e delle bambine non vaccinabili (età inferiore ai cinque anni).



Riteniamo necessario, inoltre, che – come annunciato prima dell’inizio del nuovo anno dal presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, i territori vengano attrezzati per effettuare screening di massa per bambine, bambini, insegnanti e personale educatore; così da tentare di preservare la didattica in presenza e non finire in dad dopo pochi giorni dalla riapertura di nidi e scuole».

