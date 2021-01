Sarà attivo a partire da domani, martedì 12 gennaio 2021, un numero di telefono dedicato all’assistenza tecnica per le famiglie che stanno effettuando la procedura di iscrizione on line agli asili nido e alle scuole dell’infanzia attraverso il sito Portale Scuola del Comune di Palermo.

In considerazione delle difficoltà registrate da diversi utenti, l’assessorato alla Scuola e la Sispi, Società Innovazione Palermo, si scusano per i disagi subiti e rendono disponibile un servizio telefonico al quale rivolgersi in caso di difficoltà nella presentazione dell’istanza.

I genitori potranno chiamare il numero 091.6319977, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle ore 17,00, per segnalare eventuali problemi nel completamento della procedura di presentazione delle domande di iscrizione. Le segnalazioni ricevute saranno prese in carico dalla Sispi e, successivamente, saranno forniti i chiarimenti richiesti ai diritti interessati.

Si ricorda che il sito attraverso il quale si possono presentare le domande di iscrizione per i servizi educativi 0-6 è il Portale Scuola del Comune di Palermo https://portalescuola.comune.palermo.it.

La scadenza prevista per presentare le domande è: 25 gennaio per le scuole dell’infanzia e 30 gennaio per gli asili nido. L’amministrazione si riserva di disporre una eventuale proroga dei termini, anche in ragione delle criticità nell’acquisizione dagli enti competenti della documentazione necessaria per l’Isee, da allegare per il completamento della domanda di iscrizione.

