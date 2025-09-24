Notizie

Palermo Nomina direttore generale Gesap

• Bookmarks: 6

Alessandro Anello

“La designazione all’unanimità di Carmelo Scelta alla direzione generale di Gesap garantirà assoluta competenza ed esperienza per affrontare le sfide che attendono l’aeroporto Falcone Borsellino, a partire dal tema della privatizzazione.

Lo scalo di Punta Raisi rappresenta uno snodo cruciale per lo sviluppo del turismo e dell’economia nella città di Palermo e in tutta la Sicilia occidentale. In questa direzione, il neo direttore Scelta, a cui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, grazie anche alla profonda conoscenza della società saprà guidare l’aeroporto verso nuovi e sempre più importanti traguardi”.
Lo dichiara l’assessore al turismo Alessandro Anello

Com. Stam.

6 recommended
comments icon0 comments
KKKKK
0 notes
70 views
bookmark icon

Write a comment...

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com