“Con un incredibile tempismo, il primo atto del sindaco, dopo che il Consiglio comunale ha approvato il bilancio consolidato, non è stato quello di sbloccare fondi per l’emergenza cimiteri o per le manutenzioni stradali, bensì quello di nominare un esperto in materia di promozione turistica.

Come se non bastassero gli altri consulenti in materia di comunicazione il cui risultato per l’immagine della città è sotto gli occhi di tutti, ecco che Orlando tira fuori dal cilindro l’ennesimo coniglio. Al costo di 3.300 euro al mese, un incarico che suona come uno scherzo di cattivo gusto ai palermitani, un insulto ai familiari dei morti ‘a deposito’, una beffa per gli automobilisti perennemente intrappolati nel traffico sulle strade più disastrate d’Italia”

Lo dichiara il consigliere comunale della Lega Igor Gelarda, con riferimento alla determina sindacale del 16 giugno con cui è stato nominato un esperto ai sensi della legge regionale 7 del 1992.

Com. Stam.