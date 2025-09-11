Palermo: non ha il biglietto e aggredisce il controllore in manette 44enne

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo hanno arrestato un 44enne, campano, già noto alle forze dell’ordine, accusato di resistenza e lesioni a persona incaricata di un pubblico servizio.

Tutto ha avuto inizio quando il verificatore ha chiesto il biglietto al passeggero. L’uomo, sprovvisto di titolo di viaggio, avrebbe reagito in modo furioso, scagliandosi con calci e schiaffi contro il dipendente dell’azienda che – di fronte alla mancanza del ticket – gli avrebbe intimato di scendere per procedere con la sanzione amministrativa. Il controllore, nonostante le difficoltà, sarebbe riuscito a far scendere l’aggressore dall’autobus, il quale avrebbe continuato a colpire con violenza la carrozzeria del mezzo, costringendo anche l’autista ad interrompere la corsa proprio per preservare la sicurezza di tutti gli altri passeggeri.

Solo l’arrivo dei militari – allertati da una chiamata alla Centrale Operativa – ha posto fine alla furia dell’individuo che, udite le sirene dei Carabinieri, a quel punto, sarebbe fuggito cercando di far perdere le proprie tracce.

I militari arrivati sul posto hanno immediatamente raccolto la testimonianza del controllore e, grazie alla descrizione fornita, hanno avviato una breve ma incisiva ricerca che ha portato al rapido rintraccio dell’indagato nelle immediate vicinanze. L’uomo è stato immediatamente bloccato e tratto in arresto.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti dell’indagato l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.