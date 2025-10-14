Notizie

Palermo Nona edizione del Ballarò Buskers Festival Internazionale delle Arti di Strada 2025″ – Ordinanza dell’ufficio Traffico

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria ha emanato nei giorni scorsi un’ordinanza per la regolamentazione della circolazione veicolare in alcune vie del Quartiere Albergheria

in occasione della manifestazione denominata “IX Ballarò Buskers Festival Internazionale delle Arti di Strada 2025”, in programma da venerdì 17 a domenica 19 ottobre 2025.

Le vie e le piazze interessate dal provvedimento nell’allegata ordinanza n° 1423 del 2 ottobre 2025.

1423 Ballarò Buskers Festival 17-18-19 Ottobre 2025

