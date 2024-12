Palermo Notte di Capodanno, l’Amat potenzia i servizi per il concerto di Biagio Antonacci

L’AMAT ANCHE A CAPODANNO A SERVIZIO DEI CITTADINI. Per la notte di Capodanno l’AMAT potenzia alcuni servizi per permettere di raggiungere più comodamente piazza Politeama per il concerto di Biagio Antonacci. In particolare saranno disponibili 6 vetture della linea 101, 2 della 625 per Borgo Nuovo e la linea 1 del tram sarà attiva fino alle 3 di notte.

Il Presidente Giuseppe Mistretta dichiara: “Anche per questa occasione l’AMAT sarà presente e vicina ai cittadini per agevolare il raggiungimento, senza auto, di piazza Politeama. Ringrazio tutto il personale dell’azienda che ancora una volta mette professionalità al servizio della città”

L’Assessore Maurizio Carta dichiara: “Una grande azienda di traposto pubblico locale in progressiva rinascita, come AMAT, deve offrire sempre di più un servizio efficiente ed amichevole ai cittadini e ai turisti, agevolandoli nella loro vita, anche nei momenti di festeggiamento e gioia. Per questo con il Presidente Giuseppe Mistretta abbiamo definito un piano speciale per il Capodanno che consentirà di poter raggiungere l’attesissimo concerto di Biagio Antonacci in sicurezza e senza difficoltà usando gli autobus e il tram che, durante la sera del 31 dicembre, estenderanno il loro servizio. Ancora una volta l’AMAT si dimostra un’azienda al fianco dei palermitani e sono certo che il prossimo anno sarà l’anno in cui il nuovo piano industriale e il relativo contratto di servizio le consentiranno di tornare a essere la grande azienda di trasporto pubblico di Palermo”

Com. Stam.