Palermo Nuova illuminazione LED sulla Costa Sud: consegnati i lavori del Lotto 2 per efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione
Sono stati consegnati, questa mattina, i lavori del Lotto 2 dell’intervento POC_PA_I.2.1.G – “Interventi di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione lungo l’area Costa Sud” all’operatore economico Consorzio Italia Società Consortile a r.l..
I lavori, del valore complessivo di 6.685.352,35 euro, finanziati nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020, prevedono la sostituzione dei vecchi impianti con circa 1.000 nuovi punti luce a tecnologia LED ad alta efficienza, capaci di assicurare un risparmio energetico stimato pari ad almeno il 60% rispetto agli attuali consumi, oltre a una significativa riduzione delle emissioni di CO₂.
L’intervento interessa un’ampia porzione della Costa Sud e, in particolare, diverse arterie stradali cittadine quali: via Messina Marine, via Galletti, via Messina Montagne, corso dei Mille, via Antonino Laudicina, viale Giuseppe Di Vittorio e via Sperone.
A completamento dell’intervento è prevista anche l’installazione di un sistema di controllo da remoto, che consentirà di monitorare in tempo reale lo stato degli impianti, regolare il flusso luminoso e migliorare l’efficienza nella manutenzione.
«Prosegue – dichiara l’assessore Salvatore Orlando – l’impegno dell’Amministrazione comunale per la riqualificazione urbana e la transizione ecologica della Città. Dopo l’avvio dei lavori del Lotto 1, si registra oggi un’altra tappa fondamentale per il completamento della riqualificazione dell’illuminazione pubblica della Costa Sud, con interventi che, oltre a ridurre sensibilmente i consumi energetici, consentiranno di migliorare la vivibilità e la sicurezza del territorio».
Com. Stam.