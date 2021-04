“Tra ieri sera e stanotte è stata apposta la nuova segnaletica sul ponte Oreto. Divieto di transito per i pedoni e una corsia per pedoni disegnata sulla carreggiata, pedoni che altrimenti non avrebbero avuto come transitare.

Dopo 19 anni di ritardi e silenzi colpevoli, adesso vogliamo che il ponte venga messo in sicurezza nel più breve tempo possibile, per garantire la sicurezza di tutti. E che si riducano i disagi per gli automobilisti che devono transitare ogni giorno, ma anche per i residenti e commercianti della zona. Cominceremo a contare da oggi i giorni e vedremo se almeno questa volta il Comune di Palermo riuscirà a completare i lavori in un periodo ragionevole”.

Lo dichiara Igor Gelarda, capogruppo della Lega in Consiglio comunale.

Com. Stam.