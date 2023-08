Palermo Nuovo campo sportivo per la scuola Rosolino Pilo: al via i lavori di ristrutturazione

È stato firmato questa mattina il verbale di consegna dei lavori per la realizzazione di un campo sportivo all’interno della Direzione Didattica Rosolino Pilo, nel plesso di Via Sebastiano La Franca, 70 (zona Oreto/Policlinico).

Il progetto, finanziato con 240 mila euro di fondi FESR, prevede la realizzazione di un campo sportivo polivalente (calcetto, pallavolo, badminton) oltre a tutte le infrastrutture necessarie per garantire il funzionamento dell’impianto, sia nelle ore mattutine che pomeridiane: impianto di illuminazione, piccoli spogliatoi con docce e uno spazio al chiuso per conservare e proteggere le attrezzature sportive.

La consegna dei lavori alla ditta appaltatrice è avvenuta alla presenza dell’assessore all’Istruzione del Comune di Palermo Aristide Tamajo, che dichiara:

«Una notizia importante per i piccoli studenti di questa scuola, per il loro quartiere e per l’intera comunità educante della città. Per contrastare la dispersione scolastica, infatti, le istituzioni devono rendere le scuole poli attrattivi e aggregativi per i giovani e per il loro territorio di riferimento.

In questo caso ritengo che la soddisfazione del Sindaco Lagalla sia doppia, poiché l’avvio di quest’opera rappresenta la conclusione di un percorso avviato dallo stesso nelle vesti di Assessore Regionale all’Istruzione e formazione.

L’amministrazione continua a lavorare in questa direzione: è solo di qualche giorno fa la notizia della realizzazione di tre palestre nuove di zecca nelle scuole Colozza Bonfiglio, Di Vittorio e Saladino».

«Provo grande apprezzamento per l’opera che verrà realizzata nell’area esterna della scuola Rosolino Pilo. Vista la grave carenza di spazi all’aperto e di impianti sportivi pubblici, in questa maniera si consentirà a tanti giovani di usufruire, anche nelle ore pomeridiane, di luoghi di aggregazione avvicinandoli ai sani valori dello sport e della convivenza sociale», aggiunge Giovanna Rappa, consigliera comunale, presente anche lei al momento della firma.

«La riqualificazione degli impianti sportivi cittadini è uno degli obiettivi di questa amministrazione. Le palestre scolastiche in particolare rappresentano uno dei pochi avamposti di riscatto sociale per tutti i territori, compresi quelli più svantaggiati, nei quali i nostri giovani hanno meno opportunità di fare sport. Per questo sono davvero orgogliosa di poter restituire alla città ancora un’altra struttura, che si aggiunge a quelle che faticosamente questa amministrazione, sta cercando di restituire ai ragazzi», dichiara l’assessore allo Sport Sabrina Figuccia.

Com. Stam.