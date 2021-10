“Con vivo apprezzamento apprendo che l’Amministrazione comunale con apposita ordinanza sindacale ha dato finalmente il via libera alla realizzazione e contestualmente all’apertura di un nuovo Centro Comunale di Raccolta a piazza Lennon, ex piazzale Giotto e che si aggiunge agli altri cinque già operativi in città.

Questa è dunque occasione per ringraziare l’assessore Sergio Marino e la Rap per questa iniziativa che amplia un servizio utile alla nostra comunità, ma nello stesso tempo è una esortazione ad attivare gli stessi servizi anche in altri quartieri come Borgo Nuovo, Zen, Zisa, Acquasanta-Arenella, Calatafimi e nelle zone di via Ernesto Basile e Montepellegrino. Torno, poi, a sollecitare l’Amministrazione comunale per l’attivazione di un sistema di riduzione della Tari e l’introduzione di incentivi per tutti quei cittadini virtuosi che conferiscono i rifiuti presso questi CRR come prevedono i regolamenti comunali”.

Lo ha dichiarato Antonino Randazzo consigliere comunale del gruppo M5S a Palazzo delle Aquile.

Com. Stam.