Palermo Odg spostamento mercato ortofrutticolo

«Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione dell’ordine del giorno presentato dalla Commissione Attività Produttive che impegna l’amministrazione e il Sindaco ad attivare tutte le procedure per lo spostamento del mercato ortofrutticolo nell’area già individuata nel quartiere Bonagia.

L’attuale posizione del mercato ortofrutticolo genera significativi disservizi al decoro ed alla viabilità nella zona, pertanto abbiamo chiesto che venga spostato all’interno di un’area già individuata dagli uffici nel quartiere di Bonagia. Il nuovo sito supererebbe tutte le criticità attuali garantendo maggiore sicurezza, fruibilità e servizi sia agli operatori economici sia ai cittadini e ai visitatori

Siamo fiduciosi che l’amministrazione attiva seguirà gli iter necessari per dare seguito a questo ordine del giorno votato all’unanimità dal Consiglio comunale».

Lo dichiarano i consiglieri Ottavio Zacco, Teresa Leto, Dario Chinnici, Leonardo Canto e Fabio Teresi, componenti della Commissione consiliare Attività Produttive.

Com. Stam.