Palermo Ordinanza ferragosto

“Porgo il mio apprezzamento per la “ordinanza di ferragosto” firmata oggi dal sindaco. I divieti imposti saranno necessari per la tutela delle nostre spiagge e dei nostri parchi garantendone il rispetto ambientale.

Tuttavia, credo che sul tema ci sia ancora molto da lavorare. La Costa sud, infatti, continua a versare in condizioni critiche dove – in alcuni tratti – insistono cumuli di immondizia abbandonati dagli incivili e – in altri – registra la presenza di accampamenti abusivi dei Rom, senza dimenticare che zone come Romagnolo e Sperone soffrono particolarmente, anche per la mancanza di una convenzione tra Comune e Regione che permetterebbe interventi più efficaci da parte dell’amministrazione comunale. Sono certo che chi è preposto ai controlli saprà dare seguito al rispetto dell’ordinanza di oggi e ci conforta anche il fatto di aver incontrato tantissimi palermitani nel corso della due giorni di sensibilizzazione promossa dalla Commissione Mare e Coste della Seconda Circoscrizione, che hanno dimostrato di amare il litorale, credendo in un futuro senza atti di inciviltà e con la giusta cultura ambientalistica e con regole certe e definitive.

Lo ha detto il presidente delle Seconda circoscrizione, Giuseppe Federico.

