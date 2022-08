Palermo Ordinanza sindacale dal 13 al 16 agosto divieto di assembramenti, picnic, fuochi e attendamenti all’interno del Parco della Favorita e dell’ Area della Riserva Orientata di Monte Pellegrino – Divieto di manifestazioni pubbliche e/o eventi aggregativi nelle spiagge. – Emanata oggi ordinanza sindacale

È stata emanata oggi l’ordinanza sindacale n.111, con la quale il sindaco dispone, dal 13 al 16 agosto e in determinate fasce orarie, il divieto di assembramenti, allestimenti picnic, accensione fuochi e attendamenti all’interno del Parco della Favorita e dell’intera Area della Riserva Orientata di Monte Pellegrino ed il divieto di manifestazioni pubbliche e/o eventi aggregativi nelle spiagge.



Nel dettaglio:



dal 13 agosto dalle ore 0.00 alle ore 24:00 del 15 agosto 2022 divieto di stazionamento all’interno del parco della Favorita e nell’Area della Riserva Naturale Orientata di Monte Pellegrino per allestire picnic con tavoli e sedie, accendere fuochi o fare uso di fornelli e montare strutture per attendamenti;





dal 13 agosto dalle ore 19:00 alle ore 7:00 del 14 agosto 2022, dalle ore 19:00 del 14 agosto alle ore 7:00 del 15 agosto 2022 e dalle ore 19:00 del 15 agosto alle ore 7:00 del 16 agosto 2022, di vietare in aree demaniali, e quindi anche nelle spiagge, lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e/o eventi aggregativi, l’accatastamento di legname e/o ogni altro materiale simile infiammabile, accendere fuochi e predisporre attendamenti;



vietata la vendita e il consumo di bevande alcoliche dalle ore 19:00 del 14 agosto alle ore 7:00 del 15; è vietato, inoltre, per le bevande non alcoliche, la somministrazione e la vendita per asporto delle stesse in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulti idoneo a minacciare l’incolumità personale (anche dispensate dai distributori automatici).



I provvedimenti sono stati adottati al termine della riunione convocata dal Prefetto giorno 8 scorso, alla quale hanno preso parte anche i rappresentanti del comando della polizia municipale e delle forze dell’ordine.



I trasgressori saranno puniti con sanzioni amministrative pecuniarie dai 25 ai 500 euro, salvo che il fatto non costituisca reato.



In allegato l’ordinanza sindacale n.111 del 10/08/2022