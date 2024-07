Palermo – Ottavio Zacco – Ennesimo atto di violenza in via Maqueda

” Ennesimo atto di violenza in via Maqueda. Zacco Forza Italia: Occorrono azioni forti e tolleranza zero.

Oramai da tempo assistiamo ad un lento ed inesorabile declino del tratto di via Maqueda alta (che si estende dalla via Divisi fino alla stazione centrale), culminato con l’ennesimo atto di violenza avvenuto ieri pomeriggio, un tratto di una delle arterie centrali della nostra città divenuta una zona franca dove si può tranquillamente spacciare in pieno giorno e dove bande rivali si contendono il controllo del territorio con atti di violenza che nel giro di pochi giorni hanno causato il grave ferimento di un giovane tunisino che versa in gravissime condizioni ed all’aggressione di un cittadino bengalese. Giornalmente raccolgo il grido di protesta dei commercianti e dei residenti dell’asse centrale e delle vie limitrofe, che vivono nel degrado e nel terrore. Non è più il tempo dei proclami e di iniziative personalistiche, occorre applicare il pugno duro anche con iniziative drastiche come la revoca di attività commerciali sospette, l’applicazione del Daspo Urbano per tutti i soggetti coinvolti nelle risse e un presidio h24 nel tratto di strada coinvolto. Chiederò al Sindaco di avviare un’interlocuzione più serrata con il Prefetto e tutti gli attori coinvolti, affinché si istituisca in tempi brevi un presidio fisso delle forze dell’ordine e chiederò altresí al Sindaco di concedere un locale dell’amministrazione comunale o della città metropolitana nel tratto di via Maqueda ricadente tra la via Divisi e l’estremità dell’arteria all’altezza di Porta Vicari , da destinare alle forze dell’ordine come postazione fissa permanente”.

Dichiarazione Presidente VI Commissione Ottavio Zacco

Com. Stam.