Palermo P M. Nuovi controlli in corso Finocchiaro Aprile, sequestrati 200 chili di merce e accertati 98 illeciti per violazione del CdS

Ancora un’altra operazione di contrasto all’abusivismo commerciale e alla vendita di merce contraffatta della Polizia Municipale di Palermo.

A distanza di qualche giorno, gli agenti sono tornati in corso Finocchiaro Aprile, a pochi passi dal Tribunale, sequestrando già alle prime luci dell’alba tutti i banchi di vendita che gli abusivi abitualmente, durante la notte, lasciano lungo i marciapiedi del corso, per poi riutilizzarli la mattina successiva.

Durante l’operazione, che si è protratta per tutta la mattinata e che ha visto coinvolti 30 uomini del Corpo, alcuni venditori ambulanti sono stati sanzionati perché, pur essendo in possesso di licenza itinerante, avevano trasformato l’attività commerciale in sede fissa, occupando abusivamente parte della carreggiata. Ai trasgressori sono stati contestati i relativi verbali ed è stato ripristinato lo stato originario dei luoghi. La merce sequestrata, 200 kg di agrumi, è stata devoluta in beneficenza

Sono stati controllati anche 10 esercizi commerciali a sede fissa con la redazione di 2 verbali di violazione per occupazione abusiva di suolo pubblico e l’avvio di 6 accertamenti, che saranno sviluppati, consultando i database comunali concernenti la regolarità dell’imposta sulla pubblicità e lo smaltimento dei rifiuti.

Stamattina i controlli hanno riguardato anche la viabilità. Nel corso dei servizi sono state identificate 25 persone e sono stati controllati 19 veicoli, accertando, complessivamente, 98 illeciti amministrativi per violazioni del Codice della strada. In particolare, il conducente di un mezzo è stato sanzionato per guida senza patente, assicurazione e revisione e il mezzo sottoposto a fermo amministrativo, nonché a sequestro. Stessa sorte per altri due conducenti sorpresi senza assicurazione. Sequestrati anche due velocipedi elettrici risultati irregolari. Sono state emesse ben 84 sanzioni per doppie file, violazione di divieto di sosta e occupazione posto disabili. Rimosse 17 auto.Soddisfatto per l’esito delle operazioni il comandante Angelo Colucciello. «La zona – dichiara – continuerà a essere oggetto di controlli mirati sia per rispondere anche alle legittime richieste e alle esigenze dei residenti, sia a quelle dei commercianti in regola, che hanno più volte rappresentato il proprio disagio contro l’illegalità diffusa in questa zona, che non può continuare a essere ostaggio di doppie file selvagge e bancarelle costruite alla buona che espongono, spesso, anche merce contraffatta». «Forse un primo timido segnale di miglioramento», conclude il comandante.

Com. Stam.