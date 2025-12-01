Palermo Paladino d’Oro

“Siamo felici di accogliere ai Cantieri Culturali alla Zisa – Officine Ducrot il Paladino d’Oro Sport Film Festival – Don Pratelli Award, la 45ª edizione della più antica rassegna di cinema sportivo al mondo, che da sempre promuove i valori fondamentali dello sport e della vita: rispetto delle regole, fair play, lavoro di squadra, capacità di superare i propri limiti.

Nelle tre location dei Cantieri: il Cinema De Seta, il Centro Sperimentale di Cinematografia e il Centro Internazionale di Fotografia, si terranno le proiezioni dei film finalisti:i migliori film sportivi provenienti da tutto il mondo, mentre al Centro Internazionale di Fotografia, grazie alla collaborazione del festival con il Palermo FC e le celebrazioni per i 125 anni del club, dal 1° al 7 dicembre, ospiteremo la mostra fotografica “Palermo 125”: un percorso tra reperti preziosi degli archivi del Palermo Museum, testimonianza viva della storia rosanero, la nostra squadra del cuore, dai campi oggi scomparsi ai pionieri che scendevano in campo in camicia e pantaloni di lana”.

Lo ha detto il vice sindaco e assessore alla Cultura, Giampiero Cannella.

