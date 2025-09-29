Palermo Palestra Borgo Nuovo

“A seguito delle recenti segnalazioni di alcuni utenti riguardo alle infiltrazioni d’acqua verificatesi nei giorni scorsi presso la palestra di Borgo Nuovo a causa delle forti piogge, questa mattina mi sono recata personalmente sul posto insieme al direttore dei lavori e al responsabile tecnico dell’Ufficio Sport del Comune.

Dopo aver effettuato un accurato sopralluogo tecnico, è emerso che la copertura della palestra è in perfette condizioni. Le criticità riscontrate sono state dovute esclusivamente alle grondaie completamente ostruite da detriti, fanghiglia e aghi di pino, che hanno impedito il normale deflusso dell’acqua piovana, causando il successivo straripamento all’interno della struttura.

Domani mattina sarò nuovamente presso la palestra, insieme al presidente della Filcam e al tecnico dell’Ufficio Sport, che illustrerà alla federazione – concessionaria dell’impianto – gli interventi manutentivi necessari per eliminare in via definitiva il problema e garantire la piena sicurezza delle attività sportive.

È importante sottolineare che l’impianto è regolarmente aperto e pienamente funzionante, poiché i tecnici non hanno riscontrato alcun rischio o pericolo per l’incolumità degli utenti.

Comprendo le preoccupazioni degli sportivi e delle famiglie che frequentano la palestra, ma posso assicurare che la situazione è sotto controllo e che verranno adottate tutte le misure necessarie per evitare il ripetersi di simili disagi.

Desidero ringraziare il Sindaco e l’Assessore allo Sport per la prontezza e l’attenzione dimostrate fin da subito, intervenendo con tempestività per affrontare la questione”.

Lo ha dichiarato il consigliere Sabrina Figuccia.

