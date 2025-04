Palermo Partecipate. Approvato il bilancio di esercizio 2024 della Reset

Approvato il bilancio di esercizio 2024 della Reset che si è chiuso con un utile poco inferiore ai 138.500 euro. L’approvazione è stata fatta stamani nel corso dell’assemblea dei soci.

Presenti l’assessore al Bilancio, Brigida Alaimo, il presidente ed il vice presidente della Reset, Fabrizio Pandolfo e Loredana Fierotti insieme al consigliere, Michele Pivetti Gagliardi e per la Sispi e la Rap, Giovanna Gaballo e Massimo Collesano oltre ai componenti del collegio sindacale e delle funzioni dirigenziali.

“I numeri positivi del bilancio dell’azienda – ha commentato l’assessore ai Rapporti con Reset, Piero Alongi – certificano l’andamento in salute dell’azienda. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Lagalla sta supportando la società, adottando in primo luogo politiche sul personale per arrivare al raggiungimento del full time per tutti i dipendenti. Tutte azioni mirate al raggiungimento di standard sempre più elevati dei servizi resi ai cittadini”.

“Sottolineiamo con soddisfazione – ha detto il presidente della Reset, Fabrizio Pandolfo – che per il decimo anno consecutivo dalla costituzione della Partecipata si registra un utile di bilancio a conferma del lavoro certosino dell’Azienda. Questa è occasione per ringraziare tutti coloro che hanno permesso il raggiungimento del risultato che è in linea con gli obiettivi indicati dall’amministrazione alle Società Partecipate, relativamente al Piano di Riequilibrio tenuto conto anche del raggiungimento del full time per tutti i dipendenti. Un ringraziamento va, infine, a tutti i soci per l’approvazione del bilancio di esercizio 2024”.

