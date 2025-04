Palermo Pasquale Terrani: ” Raggiunto l’accordo nel contenzioso tra Comune e Società Divine Vocazioni

” Raggiunto l’accordo nel contenzioso tra Comune e Società Divine Vocazioni, dopo l’approvazione in Giunta gli studenti di Acqua dei Corsari riavranno le strutture scolastiche idonee e funzionanti”

“Siamo quasi al traguardo rispetto alla proposta e controproposta transattiva del Comune di Palermo e Società Divine Vocazioni in merito alle strutture scolastiche di Acqua dei Corsari, Elementare Casa del Fanciullo in via Messina Marine e scuola media Guttuso in Via Galletti. Dopo mesi di incontri, videoconferenze, proposte e controproposte ed interlocuzione tra le parti, alla presenza del Sig.Sindaco Prof. Roberto Lagalla, dell’ Assessore alla Pubblica Istruzione Aristide Tamajo, del sottoscritto, della Dirigente Scolastica Margherita Maniscalco, dei dirigenti del Patrimonio e della Pubblica istruzione e una delegazione di genitori, oggi finalmente, le parti hanno raggiunto un’intesa, che se accettata, sarà rimessa alla decisione della Giunta del Comune di Palermo.

Un traguardo importante, che grazie alla ferrea volontà dell’amministrazione Lagalla e dell’assessore Tamajo in primis e ai dirigenti al Patrimonio, Pubblica Istruzione nonché dell ‘Avv. Geraci, restituirà agli studenti di Acqua dei Corsari le strutture scolastiche idonee e funzionanti. Pertanto fiducioso dell’iter del contenzioso e della relativa approvazione dell’atto in Giunta Comunale che sarà proposto in tempi brevissimi, esprimo grande soddisfazione per l’esito raggiunto in positivo della transazione”.

Lo dichiara il Presidente della VII Commissione Consiliare Pasquale Terrani

