Palermo Passaggio a 34 ore del personale ex ASU stabilizzato a tempo parziale

Dal prossimo 25 giugno 1.331 dipendenti comunali a tempo parziale, di cui 1.077 Operatori Esperti (ex cat. B) e 254 Operatori (ex cat. A) firmeranno il passaggio da 30 a 34 ore di lavoro settimanale.

“Dalla prossima settimana si compie un ulteriore e importante passo da parte di questa amministrazione comunale sulle politiche del personale. Un percorso nel quale si stanno mettendo in campo diverse manovre non solo per immettere nuove figure in modo da coprire ataviche carenze nell’organico del Comune, ma anche per incentivare il personale esistente e portare i contratti di tutti i dipendenti a tempo pieno”, affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore al Personale Dario Falzone che aggiungono: “Questo risultato arriva al termine di un’intensa attività di ricognizione del personale partita a gennaio di quest’anno e grazie al supporto dell’assessorato al Bilancio e degli uffici della Ragioneria generale”.

Già dall’1 marzo 2023, i contratti di circa 1.830 dipendenti, appartenenti a tutte le Aree (Funzionari, Istruttori e Operatori – ex cat. A, B, C e D) e facenti parte del bacino ex ASU stabilizzati a tempo parziale, sono stati portati a 30 ore settimanali, distribuite su 5 giornate lavorative.

Fra questi, già a dicembre dello stesso anno, circa 80 dipendenti, tutti appartenenti all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (ex cat. D), sono stati chiamati a sottoscrivere la trasformazione del proprio contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno. Nel mese di settembre 2024, anche coloro che fanno parte dell’Area degli Istruttori (ex cat. C), per un totale di circa 350 dipendenti, sono stati invitati a sottoscrivere la trasformazione del proprio contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.

Infine, l’odierna manovra – in linea con quanto previsto nel Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2025/2027 – ha confermato la volontà di questa Amministrazione Comunale di incrementare a 34 ore settimanali i contratti a tempo parziale dei dipendenti appartenenti all’Area degli Operatori Esperti (ex cat. B) e degli Operatori (ex cat. A). La presente manovra, preceduta da quelle anzidette, si pone come un passaggio intermedio per la trasformazione a tempo pieno dei contratti di cui si tratta, la cui decorrenza è stata programmata per il mese di gennaio del 2027.

