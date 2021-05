“Ho appreso dagli organi di stampa che la giunta municipale ha predisposto la delibera che detta il cronoprogramma e la modalità di pedonalizzazione del lungomare di Mondello.

Non nascondo con rammarico che dopo gli innumerevoli incontri organizzati con il sindaco, gli assessori al ramo e dopo aver intrapreso un percorso in sinergia con i commercianti, le associazioni e i residenti della Borgata Marinara, avrei voluto esprimere il mio apprezzamento, ma ahimè si è interrotto il percorso intrapreso in sintonia con il vice sindaco verso la direzione di condivisione.

Purtroppo, ancora una volta, le appartenenze politiche e le ostinate prese di posizione dei singoli prevalgono sulle reali esigenze del territorio. Mi scuso con tutti i commercianti e con le associazioni che ho coinvolto in questi mesi sacrificando il loro tempo, sperando di raggiungere un risultato condiviso con l’Amministrazione comunale, mentre oggi ci ritroviamo a dover subire una scelta imposta dall’alto. Mondello è pronta per la pedonalizzazione, ma non a queste condizioni e con le molteplici criticità di viabilità presenti soprattutto nel lungomare di Valdesi che vedrebbe penalizzare alcune attività importanti come la farmacia, tabacchi, ecc. Auspico che l’Amministrazione, che ha dimenticato troppo in fretta la collaborazione avviata con alcuni consiglieri espressione del

territorio, non trascuri le attività della borgata marinara che vivono in uno stato di enorme sofferenza, per il resto attendiamo di conoscere nel dettaglio le ordinanze. Leggo che l’area pedonale sarà collegata con il parcheggio di via Galatea da una navetta gratuita, dimostrazione che non si conosce il territorio”.

Lo dichiara il consigliere comunale Ottavio Zacco.

Com. Stam.