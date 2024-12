Palermo Per furto chiude il CCR Basile fino a lunedì 23 dicembre

Questa mattina, alle ore 7, ad apertura del CCR Basile, i responsabili della struttura hanno trovato il centro vandalizzato con 6 porte in alluminio (tre esterne e tre interne) e 5 finestrelle divelte e portate via.

Sono stati inoltre rubati attrezzi di lavoro, televisori già fuori uso consegnati da cittadini virtuosi per essere correttamente smaltiti. Sui luoghi, a constatare i danni e il furto, sono intervenuti i Carabinieri alla Caserma Palermo Mezzomorreale, dove in giornata Rap si recherà per sporgere regolare denuncia.

Per il presidente della Rap Giuseppe Todaro questo “ennesimo attacco al bene pubblico non è altro che un attacco alla città. E non è più tollerabile questo accanimento. Oltre a danneggiare la struttura – commenta Todaro – questo furto rischia di avere ripercussioni anche su un servizio fondamentale che il centro offre alla comunità. Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti e se qualcuno ha visto qualcosa chiediamo di denunciare immediatamente alle autorità.Purtroppo, a causa dei danni subiti e per ripristinare la funzionalità della struttura, il Centro di raccolta dovrà rimanere chiuso per qualche giorno e sicuramente fino a Lunedì 23 dicembre c.m. Ci scusiamo per il disagio e vi informeremo tramite i nostri canali di comunicazione sulla riapertura ”.

In foto il Centro Comunale di Raccolta dopo il furto.

