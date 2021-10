“Ancora una volta, l’approvazione del piano delle opere pubbliche 2020/2022 viene usata come arma impropria da alcune componenti delle opposizioni che, uscendo dall’aula, hanno fatto saltare la seduta odierna per mancanza di numero legale.

A nulla valgono, come fossero carta straccia, le relazioni degli uffici, del Segretario generale, dei dirigenti e degli assessori, che hanno chiarito definitivamente come la mancata approvazione ritardi, col rischio di bloccarle definitivamente, opere essenziali per la collettività, che vanno dall’asilo Galante ai Danisinni all’asilo Mimosa o all’altro intitolato a Claudio Domino, e che coinvolgono anche progetti relativi all’efficientamento dell’illuminazione pubblica.

L’approvazione del piano 20/22 è, infatti, condizione necessaria perché venga presentato in Giunta e in Consiglio il successivo piano 21/23, come si evince dall’art. 5 del D.M. 14/2018, consentendo così di sbloccare lavori già finanziati con ingenti fondi statali ed europei. L’atteggiamento distruttivo e infantile di questa parte dell’opposizione fa sì che, pensando di fare una ripicca al sindaco, si brucino centinaia di milioni di euro, in progetti e lavori fondamentali per la collettività. Poi non ci si deve stupire se nei cittadini aumenta il disprezzo per i politicanti di professione che, col loro ostruzionismo becero, alimentano sfiducia nelle istituzioni tutte”.

Lo dichiarano i consiglieri comunali Valentina Chinnici e Massimo Giaconia di Avanti Insieme.

Com. Stam.