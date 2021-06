“L’approvazione del Piano strategico del porto, avvenuta grazie al voto dell’opposizione e rispetto al quale sono stati approvati importanti emendamenti per la qualità degli interventi da realizzare e per la vivibilità dell’area, è un fatto sicuramente importante per la programmazione e la pianificazione dello sviluppo futuro di Palermo.

E’ stata però, purtroppo, l’ennesima occasione in cui il Sindaco Orlando ha mostrato l’inadeguatezza del suo comportamento: assente al dibattito, che per la sua portata avrebbe certamente meritato un momento di confronto fra Consiglio comunale e primo cittadino e, soprattutto, incapace con la sua Amministrazione di fornire al Consiglio i documenti e le informazioni necessari per potersi esprimere appieno.

Perché il Consiglio possa esprimersi in modo chiaro ed informato sulla proposta che riguarda l’area del mercato ittico, proposta che di per sé sembra apprezzabile, occorre infatti avere un quadro del piano delle alienazioni e occorre capire come questa operazione si inserisce in un piano più complessivo.

Ci auguriamo che almeno questa volta, dopo il voto dell’Ordine del Giorno che chiede queste informazioni, il Sindaco non mostri lo stesso disprezzo mostrato in passato per le decisioni del Consiglio comunale”.

Lo dichiara la consigliera Marianna Caronia.

Com. Stam.