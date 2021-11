Palermo Piano Strategico Metropolitano – Incontro degli Amministratori per la definizione dell’Agenda Strategica

Ha avuto luogo stamani presso l’Aula Magna della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, un incontro finalizzato alla presentazione dei risultati delle attività condotte in questi mesi e la definizione di un’Agenda Strategica insieme agli Amministratori di tutti i Comuni parte del territorio metropolitano.

All’incontro erano presenti oltre al Sindaco della Città Metropolitana di Palermo, Leoluca Orlando, i Sindaci, i Referenti comunali e i Segretari Comunali del territorio.

“Un momento importante per la definizione del Piano Strategico Metropolitano anche in considerazione dell’opportunità offerta dal PNRR. La partecipazione di Sindaci e tecnici dei Comuni dell’area Metropolitana è la conferma di un interesse che ha preso atto del buon lavoro svolto dallo staff competente della Città Metropolitana, un lavoro che tiene conto delle indicazioni dei Sindaci delle indicazioni degli stakeholder e delle interviste a oltre 1800 cittadini dell’area metropolitana. È venuto fuori un quadro di insieme di criticità e di proposte che dovrà essere sottoposto all’attenzione dei Sindaci di ciascuna realtà comunale. Per questo faremo un’assemblea coi Sindaci per esaminare il materiale nel frattempo raccolto che reca non soltanto le criticità e le proposte di soluzione raccolte a livello generale, ma criticità e proposte concrete territorio per territorio. Sarà in questo modo un contributo importante per definire un Piano Strategico Metropolitano che sia veramente al servizio dei territori. Con riferimento al PNRR la Città Metropolitana ha già acquisito otto esperti mandati dall’Agenzia Nazionale e il Sindaco metropolitano ha confermato che questo personale è a disposizione del personale PNRR che verrà assegnato alle altre realtà cittadine dei Comuni della Città Metropolitana per realizzare insieme un coordinamento utile ed importante che risponda al meglio alle opportunità del PNRR” è quanto ha dichiarato il Sindaco Metropolitano, Leoluca Orlando.

Attraverso la definizione dell’Agenda Strategica si potrà ora passare all’elaborazione mirata ed indirizzata dei progetti concreti volti allo sviluppo del territorio, passaggio ulteriore previsto per la primavera del 2022.

Il percorso che durerà circa due anni ha già visto la partecipazione di cittadini, stakeholder e Amministratori locali.

La Città Metropolitana di Palermo, con il supporto e l’expertise di Lattanzio KIBS e MATE Engineering, continua nel suo percorso attraverso la realizzazione di occasioni di confronto e ascolto del territorio, come il ciclo dei Tavoli Tematici già avvenuto e le rilevazioni sul territorio eseguite dai dialogatori.

