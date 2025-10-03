Palermo Piano sviluppo e coesione, la Regione inserisce i due poli scolastici della città

«Quella di oggi è una giornata storica per il futuro dell’istruzione nella nostra città. Esprimo grande soddisfazione per l’inserimento, da parte della Giunta regionale, dei due nuovi poli scolastici Nord e Sud nella programmazione 2021/2027, per un finanziamento complessivo di circa 47 milioni di euro.

Si tratta di un intervento strategico, di grande impatto urbanistico e sociale, che porterà alla realizzazione di due strutture scolastiche d’avanguardia, progettate per rispondere concretamente al bisogno educativo di due aree ad alta densità abitativa. I poli comprenderanno aule per la scuola dell’infanzia, la primaria, la secondaria di primo grado e relative palestre e mense scolastiche.

Rivolgo il mio ringraziamento alla Presidenza della Regione Siciliana per il sostegno mostrato e per la visione condivisa sul tema dell’istruzione pubblica. Il Comune di Palermo si è fatto trovare pronto e di questo ringrazio l’assessore all’Istruzione Aristide Tamajo e i suoi uffici perché i progetti dei due poli scolastici sono definiti e pronti per essere mandati a bando e, per questo, ringrazio i due Rup, gli architetti Roberta Romeo e Diletta De Angelis».



Lo dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

