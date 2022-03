Palermo Policlinico Paolo Giaccone – il 18 marzo la terza tappa della Campagna “Oltre la Pelle – La prevenzione al centro”

Melanoma, incontri aperti ai cittadini e screening gratuiti. Torna la campagna di Novartis ‘Oltre la pelle. La prevenzione al centro’. Il primo appuntamento del 2022 al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo

Il melanoma è il tumore della pelle più aggressivo che negli ultimi anni ha causato un importante incremento delle nuove diagnosi1. Prevenzione primaria e visite periodiche di controllo dei nei restano tra gli strumenti principali per ridurre il rischio di melanoma.

La campagna “Oltre la pelle – La prevenzione al centro” promossa da Novartis con il patrocinio di società scientifiche e associazioni pazienti, riparte con una nuova iniziativa – “Incontriamoci” – per invitare i cittadini a ritornare con fiducia nei centri specialistici per incontrare gli esperti ed effettuare visite di controllo.

Il terzo appuntamento di questa iniziativa iniziata nel 2021 è per il 18 marzo a Palermo, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone: un’occasione per parlare, conoscere, prevenire e affrontare il melanoma insieme agli esperti del Centro, e per effettuare screening gratuiti.

Palermo – Controllo periodico dei nei e protezione della pelle dai danni causati dai raggi solari sono strumenti fondamentali per la prevenzione del melanoma, il tumore della pelle più aggressivo1 e più frequente nelle persone al di sotto dei 50 anni di età2, che negli ultimi anni ha fatto registrare un incremento nelle diagnosi1. Negli ultimi due anni, a causa della pandemia Covid-19, gli italiani hanno trascurato la prevenzione del melanoma, come ha dimostrato una indagine condotta nel marzo 2021 da Doxapharma e promossa da Novartis, secondo la quale nel 2020 quasi l’80% degli intervistati non ha ritenuto importante fissare una visita per la mappatura dei nei, il 43% ha dichiarato di non aver mai fatto uno screening, e tra coloro che erano abituati a controllarsi periodicamente, la frequenza è diminuita. Solo il 7% ha pianificato nei mesi successivi un controllo dei nei.3

L’indagine ha rilevato come sia diminuita anche la quota di persone che dichiarano di conoscere bene il melanoma e quella di chi ritiene fondamentale la diagnosi precoce per aumentare le possibilità di guarigione.3

Per riportare l’attenzione delle persone sull’importanza della prevenzione del melanoma, la campagna di Novartis Oltre la pelle – La prevenzione al centro torna anche nel 2022 con una nuova iniziativa presso i centri specialistici di alcune città italiane, per invitare la cittadinanza a controllarsi grazie a screening gratuiti, a dialogare e confrontarsi con i clinici per conoscere, prevenire e affrontare insieme il melanoma.

L’iniziativa Incontriamoci, partita lo scorso novembre con gli appuntamenti di Benevento e Roma, per la sua terza tappa arriva a Palermo, al Policlinico Paolo Giaccone e proseguirà per tutto l’anno coinvolgendo altri centri distribuiti sul territorio nazionale.

La giornata prevederà un momento informativo con gli esperti del Centro per parlare dell’importanza della prevenzione primaria e secondaria e della necessità di controlli periodici. I partecipanti all’incontro informativo potranno effettuare al termine dell’evento uno screening gratuito dei nei.

Per partecipare all’incontro ed effettuare la visita gratuita è necessaria la prenotazione: tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.oltrelapelle.it nella sezione dedicata Parliamone insieme. Sarà possibile prenotare fino ad esaurimento posti.

“Il melanoma è un tumore maligno che origina dai melanociti, cellule della cute e delle mucose. Negli ultimi decenni, l’epidemiologia della neoplasia ha assunto le caratteristiche dell’emergenza sanitaria, mostrando un’incidenza in crescita costante in tutto il mondo. Anche in Sicilia, il trend di incidenza annuale è in aumento significativo. L’esposizione ai raggi UV, sia naturali che artificiali, rappresenta il più importante fattore di rischio ambientale. Il melanoma nelle sue forme più comuni tende, infatti, a essere associato a un’esposizione solare intensa e intermittente e a ustioni solari, soprattutto nei primi anni di vita. Evitare l’eccessiva esposizione al sole rappresenta il primo passo della prevenzione primaria, in particolare in Sicilia dove le condizioni atmosferiche consentono di vivere all’aria aperta per la maggior parte dell’anno. L’autovalutazione, insieme a controlli periodici dermatologici, è un elemento fondamentale della prevenzione in quanto mira alla diagnosi tempestiva di lesioni sospette. – dichiara la Prof.ssa Maria Rita Bongiorno, Professore Ordinario Responsabile UOC di Dermatologia e MTS AOUP Paolo Giaccone –. E l’obiettivo di questa giornata è proprio quello di sensibilizzare tutti sull’importanza della prevenzione del melanoma”.

“È importante che i cittadini sappiano che il melanoma si può curare. Prima di tutto cercando di individuare precocemente le lesioni sospette così da poter risolvere il problema con la sola chirurgia”, spiega la Prof.ssa Adriana Cordova, Professore ordinario di chirurgia plastica università degli studi di Palermo e Direttore UOC chirurgia plastica AOUP Paolo Giaccone. “L’asportazione chirurgica del melanoma è sempre indispensabile e rappresenta la prima tappa del percorso del paziente. Ma se la diagnosi è precoce e il tumore non ha caratteristiche pericolose può essere risolutiva”.

“Ma anche quando questo non sia possibile, sono oggi disponibili terapie efficaci che riescono a rallentare la progressione della malattia se non addirittura a cronicizzarla – dichiara la Dott.ssa Tania Rinaldi, Dirigente medico AOUP Paolo Giaccone UOC Oncologia medica –. Il nostro centro è un punto di riferimento per chi vive in Sicilia che qui può trovare un servizio di diagnostica eccellente, il trattamento con farmaci innovativi e un’attenzione alle diverse esigenze del paziente, che per noi deve essere sempre al centro del nostro lavoro”.

“I dati della ricerca Doxapharma hanno dimostrato come la pandemia e la generale scarsa attenzione alla salute della pelle abbiano influito negativamente sui controlli dei nei e sulla prevenzione del melanoma – ha concluso Luigi Boano, General Manager Novartis Oncology Italia. – Sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e riportare le persone ad effettuare i controlli nei centri è l’obiettivo della nostra campagna, in linea con l’impegno di Novartis di offrire soluzioni che vadano anche oltre la terapia, che consentano di re-immaginare la medicina e che si traducano in servizi concreti di supporto alla salute delle persone”.

Oltre la pelle è la campagna di sensibilizzazione realizzata da Novartis per fornire informazioni, approfondimenti e consigli sulla prevenzione e la gestione del melanoma. Dal 2021, con l’iniziativa Oltre la pelle – la prevenzione al centro, la campagna ha avviato una serie di attività specifiche sull’importanza della prevenzione del melanoma per promuovere le visite dermatologiche per il controllo dei nei, quale strumento principale e fondamentale di prevenzione. Un ricco programma di attività per conoscere e prevenire il melanoma, sviluppato anche grazie al contributo di esperti, medici e pazienti, attraverso la pagina Facebook @OltreLaPelleMelanoma, una community attiva da oltre due anni, e una pagina dedicata all’interno del portale Alleati per la Salute.

La campagna Oltre la pelle – La prevenzione al centro è promossa da Novartis con il patrocinio di: Intergruppo Melanoma Italiano (IMI), Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST), Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica (ADOI), Associazione Italiana Malati di Melanoma (A.i.Ma.Me.), Melanoma Italia Onlus (MiO), Associazione Pazienti Italia Melanoma (APAiM), Emme Rouge Onlus e MelanomaDay.

Il melanoma

Il melanoma cutaneo è il tumore della pelle più aggressivo che colpisce una popolazione mediamente giovane rispetto alla maggior parte delle altre neoplasie solide: nella popolazione sotto i 50 anni di età è il secondo tumore più frequente negli uomini (dopo quello del testicolo) e il terzo nelle donne (dopo quelli del seno e della tiroide)4.

In Italia l’incidenza del melanoma è aumentata in modo importante negli ultimi dieci anni: per il 2020 sono stati stimati 14.863 nuovi casi (+ 20% rispetto al 2019), di cui 8.100 per gli uomini e 6.700 per le donne1. In Italia vivono oggi circa 170 mila persone (80.069 uomini e 89.831 donne) con una pregressa diagnosi di melanoma1. Il rischio di insorgenza del melanoma cutaneo è legato a fattori fenotipici, ambientali e genetici. L’incidenza al Nord e al Centro Italia risulta due volte più frequente che al Sud sia negli uomini che nelle donne1.

Lo stadio del melanoma si basa sulla classificazione TNM e indica l’estensione della malattia. Esso fornisce informazioni sul rischio di ricaduta e mortalità5. La chirurgia è il trattamento di elezione per il melanoma negli stadi iniziali di malattia. Per il trattamento degli stadi più avanzati sono invece disponibili agenti immunoterapici e terapie a bersaglio molecolare (o terapie target). Per quest’ultima tipologia di trattamenti diventa fondamentale la valutazione dello stato mutazionale: alcune mutazioni genetiche sono infatti alla base della proliferazione incontrollata delle cellule. Tra queste, le mutazioni del gene BRAF, che sono presenti in circa la metà dei pazienti affetti da melanoma5.

Novartis

Novartis sta interpretando in modo nuovo la medicina allo scopo di migliorare e prolungare la vita delle persone. Come azienda tra i leader a livello globale nel settore farmaceutico, utilizziamo tecnologie scientifiche e digitali innovative per creare terapie trasformative in aree che presentano importanti bisogni medici. Impegnati a scoprire nuovi farmaci, siamo stabilmente tra le prime aziende al mondo negli investimenti in ricerca e sviluppo. I prodotti Novartis raggiungono più di 800 milioni di persone su scala globale e lavoriamo per individuare modi innovativi per espandere l’accesso ai nostri trattamenti più recenti. A livello mondiale, circa 110 000 persone di oltre 140 diverse nazionalità lavorano in Novartis. Ulteriori informazioni su www.novartis.it e www.novartis.com. @NovartisItalia è anche su Twitter e LinkedIn.

Novartis in Italia

Con circa 2.230 collaboratori, in Italia Novartis è una delle maggiori aziende del settore farmaceutico, con una solida leadership nell’ambito delle terapie più innovative e in quello dei farmaci equivalenti e biosimilari. Nel panorama nazionale è tra le aziende maggiormente impegnate nella Ricerca & Sviluppo, in particolare nelle attività di sviluppo clinico, area nella quale ha investito oltre 200 milioni di euro nell’ultimo triennio, e un’importante realtà industriale, fortemente orientata all’export. Ulteriori informazioni su www.novartis.it e www.novartis.com. @NovartisItalia è anche su Twitter e LinkedIn.

Riferimenti

