Palermo Politiche giovanili, per l’infanzia e l’adolescenza. 29 organizzazioni promuovono “Stati generali”
Si terrà il 1° dicembre 2025, alle ore 15.30, presso il Teatro della Parrocchia San Filippo Neri nel quartiere ZEN, l’incontro degli “Stati Generali per l’infanzia, l’adolescenza e le Politiche Giovanili” della città di Palermo.
L’iniziativa è promossa da una rete di 29 organizzazioni della società civile – associazioni, cooperative, parrocchie e singoli cittadini e cittadine – che operano quotidianamente per i diritti e il futuro dei e delle più giovani della nostra città.
Per i promotori dell’iniziativa, “la devianza è un grido amplificato del disagio sociale: la risposta non può che essere sociale, agendo sulle cause con una rete di comunità. Garantire pari opportunità di apprendimento, cultura e socialità è un impegno che riguarda l’intera città”.
Da qui, una serie articolata di proposte per un dialogo con e fra tutti gli attori cittadini, “per la realizzazione di un Piano comunale condiviso, promuovendo un welfare di comunità che ponga al centro i bisogni e le aspirazioni delle giovani generazioni.”
Nel corso dell’incontro, sarà presentato il documento promosso dagli organizzatori, rivolto a tutti i soggetti firmatari dell’Accordo di programma per l’Infanzia e l’adolescenza del Comune di Palermo – il Comune stesso, l’ASP, la Prefettura, il Tribunale per i Minorenni, l’Ufficio Scolastico regionale, l’Ufficio di Servizio sociale per i minorenni – affinché si avvii un confronto ed un dialogo pubblico che coinvolga tutta la comunità educante.
I promotori sono
Al Aziz Coop. Sociale
Anna Staropoli, Sociologa
APS Handala
APS Santa Chiara
Associazione Apriti Cuore ETS
Associazione Giovani 2017 3P ETS
Associazione Lievito ONLUS
Associazione Next – Nuove energie x il territorio ETS
Associazione San Giovanni Apostolo ETS
Booq APS
Caritas Diocesana
Centro Diaconale “La Noce” – Istituto Valdese
Centro di accoglienza Padre Nostro ETS
Centro Studi “Opera Don Calabria”
Consorzio Sol.co.
Don Antonio Garau – Parrochia San Paolo Apostolo
Fondazione Comunità di Danisinni ET
Fondazione Don Calabria
Fondazione l’Albero della Vita ETS
InformaGiovani ETS
Inventare Insieme – Centro Tau
I ragazzi del Cenro Tau
Istituto di formazione politica “Pedro Arrupe”
Libera Palermo
Laboratorio Zen Insieme ETS
Maghweb
Mare Memoria Viva ETS
Parco del Sole APS
SEND ETS
Sviluppo Solidale Soc. Coop.
