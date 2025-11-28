Palermo Politiche giovanili, per l’infanzia e l’adolescenza. 29 organizzazioni promuovono “Stati generali”

Si terrà il 1° dicembre 2025, alle ore 15.30, presso il Teatro della Parrocchia San Filippo Neri nel quartiere ZEN, l’incontro degli “Stati Generali per l’infanzia, l’adolescenza e le Politiche Giovanili” della città di Palermo.

L’iniziativa è promossa da una rete di 29 organizzazioni della società civile – associazioni, cooperative, parrocchie e singoli cittadini e cittadine – che operano quotidianamente per i diritti e il futuro dei e delle più giovani della nostra città.

Per i promotori dell’iniziativa, “la devianza è un grido amplificato del disagio sociale: la risposta non può che essere sociale, agendo sulle cause con una rete di comunità. Garantire pari opportunità di apprendimento, cultura e socialità è un impegno che riguarda l’intera città”.

Da qui, una serie articolata di proposte per un dialogo con e fra tutti gli attori cittadini, “per la realizzazione di un Piano comunale condiviso, promuovendo un welfare di comunità che ponga al centro i bisogni e le aspirazioni delle giovani generazioni.”

Nel corso dell’incontro, sarà presentato il documento promosso dagli organizzatori, rivolto a tutti i soggetti firmatari dell’Accordo di programma per l’Infanzia e l’adolescenza del Comune di Palermo – il Comune stesso, l’ASP, la Prefettura, il Tribunale per i Minorenni, l’Ufficio Scolastico regionale, l’Ufficio di Servizio sociale per i minorenni – affinché si avvii un confronto ed un dialogo pubblico che coinvolga tutta la comunità educante.



I promotori sono

Al Aziz Coop. Sociale

Anna Staropoli, Sociologa

APS Handala

APS Santa Chiara

Associazione Apriti Cuore ETS

Associazione Giovani 2017 3P ETS

Associazione Lievito ONLUS

Associazione Next – Nuove energie x il territorio ETS

Associazione San Giovanni Apostolo ETS

Booq APS

Caritas Diocesana

Centro Diaconale “La Noce” – Istituto Valdese

Centro di accoglienza Padre Nostro ETS

Centro Studi “Opera Don Calabria”

Consorzio Sol.co.

Don Antonio Garau – Parrochia San Paolo Apostolo

Fondazione Comunità di Danisinni ET

Fondazione Don Calabria

Fondazione l’Albero della Vita ETS

InformaGiovani ETS

Inventare Insieme – Centro Tau

I ragazzi del Cenro Tau

Istituto di formazione politica “Pedro Arrupe”

Libera Palermo

Laboratorio Zen Insieme ETS

Maghweb

Mare Memoria Viva ETS

Parco del Sole APS

SEND ETS

Sviluppo Solidale Soc. Coop.

