Palermo Politiche sociali. Online avviso tessera gratuita trasporto extraurbano per anziani

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo l’avviso pubblico per la presentazione delle istanza per ottenere la tessera di libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico extraurbano (tessera A.S.T.) a favore delle persone anziane per l’anno 2026..

Questi i requisiti richiesti per la presentazione dell’istanza

1. Età non inferiore a 60 anni.

2. Reddito non superiore a: 9.748,80 euro per anziano unico componente il nucleo familiare e 19.497,60 euro per anziano facente parte di un nucleo familiare con più di un soggetto titolare di reddito.

Le richieste, dovranno pervenire entro e non oltre il prossimo 30 settembre secondo le seguenti modalità:

Email: centranziani@comune.palermo.it

Raccomandata: Centro Diurno Anziani, Piazza Pietro Micca, 26 – 90136 Palermo

Consegna a mano: Centro Diurno Anziani, Piazza Pietro Micca, 26 – 90136 Palermo

allegando una foto tessera recente, copia del documento di riconoscimento valido e attestazione ISEE in corso di validità.

“Il nostro obiettivo – ha detto l’assessore alle Politiche sociali, Mimma Calabrò – è quello di fornire un servizio utile dal punto di vista del risparmio economico e della logistica a favore delle persone anziane che ne avranno diritto. Ciò conferma l’attenzione di questa Amministrazione verso una fetta di popolazione che viene considerata molto importante per la tenuta sociale del territorio, A loro, prego di prendere visione del regolamento dell’avviso ed in particolar modo sui tempi di scadenza per evitare ogni disguido. Tuttavia – conclude l’assessore – il personale degli uffici del Centro Diurno Anziani sarà a disposizione per ogni evenienza su questo avviso pubblico”.

